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Какой праздник 1 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 1 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 1 августа


День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
Отмечается с 2012 года после внесения изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
Учрежден приказом Министерства обороны России в 1998 году и приурочен к выходу приказа Народного комиссара обороны СССР № 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Армии...» 1 августа 1941 года.

День образования Службы специальной связи России
Приурочен к началу работы Службы специальной связи 1 августа 1939 года согласно постановлению Совета народных комиссаров Советского Союза «О реорганизации фельдъегерской связи НКВД СССР».

Всероссийский день инкассатора
Приурочен к дате создания службы инкассации при Госбанке СССР в 1939 году.

Какой церковный и народный праздник отмечают 1 августа


Макрина
День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Если день выдался ясным, совершался обряд «мокрин». Женщина, рожденная 1 августа, нарекалась Мокриной. Надев свой лучший наряд, она сидела дома и ждала, когда крестьянские девушки принесут ей колоски со своих полей. Собрав их в сноп, Мокрина выходила из избы и вместе с женщинами шла на реку. Там она бросала сноп в воду, заходила следом и начинала топить колоски. Главной задачей было потопить их все до того, как они уплывут по течению, иначе не видать дождя.









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