С 3 по 8 августа 2023 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Лига Ставок Sochi Hockey Open.



На этот раз в соревновании примут участие пять команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), сборная России, СКА и ХК «Сочи».



В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2023 покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».





Расписание матчей Sochi Hockey Open 2023



3 августа, четверг



15:00 СКА - Адмирал

19:30 Сочи - сборная России (Матч ТВ)



4 августа, пятница



19:30 Сочи - Авангард (Матч ТВ)



5 августа, суббота



12:00 Сборная России - Адмирал (Матч ТВ)

16:30 СКА - Авангард



6 августа, воскресенье



16:30 Сочи - СКА (Матч ТВ)



Телетрансляции на понедельник и вторник станут известны позднее.



7 августа, понедельник



15:00 Авангард - сборная России

19:30 Сочи - Адмирал



8 августа, вторник



15:00 Авангард - Адмирал

19:30 Сборная России - СКА



Время начала матчей - московское.