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Хоккей. Sochi Hockey Open 2023. Расписание матчей



С 3 по 8 августа 2023 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Лига Ставок Sochi Hockey Open.

На этот раз в соревновании примут участие пять команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), сборная России, СКА и ХК «Сочи».

В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2023 покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписание матчей Sochi Hockey Open 2023


3 августа, четверг

15:00 СКА - Адмирал
19:30 Сочи - сборная России (Матч ТВ)

4 августа, пятница

19:30 Сочи - Авангард (Матч ТВ)

5 августа, суббота

12:00 Сборная России - Адмирал (Матч ТВ)
16:30 СКА - Авангард

6 августа, воскресенье

16:30 Сочи - СКА (Матч ТВ)

Телетрансляции на понедельник и вторник станут известны позднее.

7 августа, понедельник

15:00 Авангард - сборная России
19:30 Сочи - Адмирал

8 августа, вторник

15:00 Авангард - Адмирал
19:30 Сборная России - СКА

Время начала матчей - московское.









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