С 3 по 8 августа 2023 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Лига Ставок Sochi Hockey Open.
На этот раз в соревновании примут участие пять команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), сборная России, СКА и ХК «Сочи».
В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2023 покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Расписание матчей Sochi Hockey Open 2023
3 августа, четверг
15:00 СКА - Адмирал
19:30 Сочи - сборная России (Матч ТВ)
4 августа, пятница
19:30 Сочи - Авангард (Матч ТВ)
5 августа, суббота
12:00 Сборная России - Адмирал (Матч ТВ)
16:30 СКА - Авангард
6 августа, воскресенье
16:30 Сочи - СКА (Матч ТВ)
Телетрансляции на понедельник и вторник станут известны позднее.
7 августа, понедельник
15:00 Авангард - сборная России
19:30 Сочи - Адмирал
8 августа, вторник
15:00 Авангард - Адмирал
19:30 Сборная России - СКА
Время начала матчей - московское.