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Какой праздник 2 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 2 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 2 августа


День ВДВ (День Воздушно-десантных войск)
Праздник учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен ко дню рождения десантных войск 2 августа 1930 года.

Какой церковный и народный праздник отмечают 2 августа


Ильин день
Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. День заменил языческое торжество, посвященное богу-громовержцу Перуну. В народе принято в этот праздник устраивать пышный обед. После праздничного пиршества люди устраивают народные гуляния и ярмарки. В этот день нельзя работать в поле и по дому.









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