В России и мире 2 августа 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 2 августа
День ВДВ (День Воздушно-десантных войск)
Праздник учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен ко дню рождения десантных войск 2 августа 1930 года.
Какой церковный и народный праздник отмечают 2 августа
Ильин день
Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. День заменил языческое торжество, посвященное богу-громовержцу Перуну. В народе принято в этот праздник устраивать пышный обед. После праздничного пиршества люди устраивают народные гуляния и ярмарки. В этот день нельзя работать в поле и по дому.