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Какой праздник 6 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 6 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 6 августа


День железнодорожника
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в первое воскресенье августа.

День железнодорожных войск
Праздник учрежден Указом Президента РФ в 2006 году. Первое упоминание о военно-железнодорожном подразделении произошло 6 августа 1851 года, когда император Николай I ратифицировал «Положение о составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги».

Международный день «Врачи мира за мир»
Учрежден решением Исполкома международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» и приурочен ко дню бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 6 августа


Борис и Глеб
В этот день Русская христианская церковь чтит память братьев Глеба, князя муромского и Бориса, князя ростовского, которые были подло убиты в 1015 году. Этот день знаменовался активным сбором ягод на варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани.









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