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Какой праздник 7 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 7 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 7 августа


День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
Праздник отмечается с 2004 года и приурочен к вхождению Федерального агентства правительственной связи и информации в состав ФСО 7 августа 2004 года.

День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа 2001 года создано Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции МВД России.

День собирания звезд
На это время приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.

Какой церковный православный праздник отмечают 7 августа


Анна Летняя
Посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. 7 августа считается первым днем, когда можно было выкапывать картошку. Начинался сбор ягод черемухи и второго урожая грибов.









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