В России и мире 7 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 7 августа



День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

Праздник отмечается с 2004 года и приурочен к вхождению Федерального агентства правительственной связи и информации в состав ФСО 7 августа 2004 года.



День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

7 августа 2001 года создано Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции МВД России.



День собирания звезд

На это время приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.





Какой церковный православный праздник отмечают 7 августа



Анна Летняя

Посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. 7 августа считается первым днем, когда можно было выкапывать картошку. Начинался сбор ягод черемухи и второго урожая грибов.