В России и мире 8 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 8 августа



Международный день альпинизма

Приурочен к первому покорению горы Монблан – высшей точки Альп 8 августа 1786 года.



Международный день офтальмологии

Отмечается с 2004 года и приурочен ко дню рождения знаменитого российского офтальмолога Святослава Федорова 8 августа 1927 года.



День рождения холодильника

Приурочен к появлению первого в мире запатентованного холодильника 8.08.1899.



Всемирный день кошек

Отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».





Какой церковный православный праздник отмечают 8 августа



Ермолаев день

День памяти одного из Никомедийских мучеников – Ермолая. Святой Ермолай жил во времена «Великого гонения» в Никомидии. Ермолаев день отмечают жатвой и сбором яблок. Целители в этот день собирают стебли, листья, цветы и коренья целебных растений.