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Какой праздник 8 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 8 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 8 августа


Международный день альпинизма
Приурочен к первому покорению горы Монблан – высшей точки Альп 8 августа 1786 года.

Международный день офтальмологии
Отмечается с 2004 года и приурочен ко дню рождения знаменитого российского офтальмолога Святослава Федорова 8 августа 1927 года.

День рождения холодильника
Приурочен к появлению первого в мире запатентованного холодильника 8.08.1899.

Всемирный день кошек
Отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».

Какой церковный православный праздник отмечают 8 августа


Ермолаев день
День памяти одного из Никомедийских мучеников – Ермолая. Святой Ермолай жил во времена «Великого гонения» в Никомидии. Ермолаев день отмечают жатвой и сбором яблок. Целители в этот день собирают стебли, листья, цветы и коренья целебных растений.









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