В России и мире 9 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 9 августа



Международный день коренных народов мира

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года и приурочен к первому заседанию Рабочей группы по коренному населению 9 августа 1992 года.



День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году.



Всемирный день книголюбов

Праздник появился в США и практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира.





Какой церковный православный праздник отмечают 9 августа



Пантелеймон Целитель

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. В народе святой чтится как целитель, врачеватель и заступник воинов. На Пантелеимона Целителя завиваются капустные вилки. В этот день нельзя работать, не то гроза весь урожай хлеба спалит.