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Какой праздник 9 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 9 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 9 августа


Международный день коренных народов мира
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года и приурочен к первому заседанию Рабочей группы по коренному населению 9 августа 1992 года.

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут
День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году.

Всемирный день книголюбов
Праздник появился в США и практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира.

Какой церковный православный праздник отмечают 9 августа


Пантелеймон Целитель
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. В народе святой чтится как целитель, врачеватель и заступник воинов. На Пантелеимона Целителя завиваются капустные вилки. В этот день нельзя работать, не то гроза весь урожай хлеба спалит.









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