В России и мире 10 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 10 августа



День попутного ветра

Праздничный день для искателей приключений, путешественников и яхтсменов.



Международный день биодизеля

В этот день в 1893 году был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.





Какой церковный православный праздник отмечают 10 августа



Прохоры-Пармены

День памяти двух апостолов от 70-ти – Прохора и Пармена. В этот день собирают первый урожай спелых груш. В разгаре уборка картофеля. Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы.



День почитания Смоленской иконы Божией Матери

Одна из главнейших святынь русской земли. Икона с 1111 года хранится в Смоленском соборном храме.