В России и мире 10 августа 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 10 августа
День попутного ветра
Праздничный день для искателей приключений, путешественников и яхтсменов.
Международный день биодизеля
В этот день в 1893 году был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.
Какой церковный православный праздник отмечают 10 августа
Прохоры-Пармены
День памяти двух апостолов от 70-ти – Прохора и Пармена. В этот день собирают первый урожай спелых груш. В разгаре уборка картофеля. Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы.
День почитания Смоленской иконы Божией Матери
Одна из главнейших святынь русской земли. Икона с 1111 года хранится в Смоленском соборном храме.