В России и мире 11 августа 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 11 августа
День полета на воздушном шарике
Праздник посвящен первым полетам в воздухе, который осуществили братья Монгольфье.
Какой церковный православный праздник отмечают 11 августа
Калинник
День памяти страстотерпца Каллиника Киликийского, который жил в конце III – начале IV веков. К этому дню уже нередко начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай. Птицы готовятся к перелету в теплые страны.
Рождество святителя Николая Чудотворца
Один из самых почитаемых святых на Руси. Праздник его рождения был возрожден в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.