В России и мире 12 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 12 августа



День ВВС (День Военно-воздушных сил)

Учрежден Указом Президента РФ в 1997 году и приурочен к выходу приказа по Военному ведомству России от 12 августа 1912 года о формировании специальной воздухоплавательной части в ГУ Генштаба.



Международный день молодежи

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Идея праздника была предложена участниками Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей 8-12 августа 1998 года в Лиссабоне.



День физкультурника в России

Праздник отмечается в России во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.





Какой церковный православный праздник отмечают 12 августа



Силуан и Сила

День памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь. На него уповали в многочисленных работах в поле. В этот день срезают осину и делают из нее банный веник.