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Какой праздник сегодня 13 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 13 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают сегодня 13 августа


День строителя
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Праздник отмечается во второе воскресенье августа.

Международный день левшей
Первое официальное празднование состоялось в 1976 году по инициативе Международной ассоциации левшей.

Какой церковный православный праздник отмечают 13 августа


Евдокимов день
День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина - покровителя дома и семьи. В Евдокимов день наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при работе в поле не гнулись и не ломались. Со следующего дня начинается Успенский пост, в народе прозванный «не голодным». Ведь в данный период всего в достатке: овощей, фруктов, ягод, хлеба. К этому дню созревает репа, которую едят в сыром, вяленом, пареном виде.









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