В России и мире 13 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают сегодня 13 августа



День строителя

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Праздник отмечается во второе воскресенье августа.



Международный день левшей

Первое официальное празднование состоялось в 1976 году по инициативе Международной ассоциации левшей.





Какой церковный православный праздник отмечают 13 августа



Евдокимов день

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина - покровителя дома и семьи. В Евдокимов день наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при работе в поле не гнулись и не ломались. Со следующего дня начинается Успенский пост, в народе прозванный «не голодным». Ведь в данный период всего в достатке: овощей, фруктов, ягод, хлеба. К этому дню созревает репа, которую едят в сыром, вяленом, пареном виде.