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Какой праздник 14 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 14 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 14 августа


Медовый Спас
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Православная Церковь в этот день также чтит Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев. Народное название «Медовый Спас» праздник получил потому, что на Руси в это время начинали собирать мед. Также в этот день принято святить букеты из васильков и бархатцев. В этот день запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Разрешена пища растительного происхождения.

Успенский пост, 1-й день
Проходит с 14 по 27 августа и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Во время Успенского поста церковный устав предписывает отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов — всего, что имеет животное происхождение. Помимо этого, большую часть дней запрещено употребление алкоголя. Исключение составляет суббота 19 августа — в этот день отмечается Преображение Господне, или Яблочный Спас. В честь праздника на стол можно поставить рыбу. Следует помнить, что неукоснительное соблюдение всех запретов и правил Успенского поста относится только к монахам. Мирянам следует исходить из потребностей и особенностей своего организма.









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