В России и мире 15 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 15 августа



День археолога

Традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса.



День памяти Виктора Цоя

День памяти Виктора Цоя отмечают 15 августа, в годовщину его гибели в автомобильной катастрофе в 1990 году.





Какой церковный православный праздник отмечают 15 августа



Степан Сеновал

Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. В старину в этот день плели «Степанов венок». Вся семья собирала травы для него. Готовый венок вешался в красном углу избы. Также проводился обряд обхаживания лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил его. После этого монетку клали в шапку с водой, и лошадь пила оттуда.



- Успенский пост (2-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.