В России и мире 15 августа 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 15 августа
День археолога
Традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса.
День памяти Виктора Цоя
День памяти Виктора Цоя отмечают 15 августа, в годовщину его гибели в автомобильной катастрофе в 1990 году.
Какой церковный православный праздник отмечают 15 августа
Степан Сеновал
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. В старину в этот день плели «Степанов венок». Вся семья собирала травы для него. Готовый венок вешался в красном углу избы. Также проводился обряд обхаживания лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил его. После этого монетку клали в шапку с водой, и лошадь пила оттуда.
- Успенский пост (2-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.