В России и мире 16 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 16 августа



День памяти Элвиса Пресли

На родине музыканта в южно-американском городе Мемфис с 1983 года в этот день начинается неделя памяти Пресли.



День основания Международной академии астронавтики

Эта организация была создана в 1960 году в Стокгольме. Инициатором ее основания выступил крупнейший ученый в области аэродинамики и ракетостроения – Теодор фон Карман. В 1996 году данную организацию признала ООН.





Какой церковный православный праздник отмечают 16 августа



Антон Вихровей

День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. К этому дню погода обычно начинает «радовать» не простыми ветрами, а с завихрениями. На Антона нельзя убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым.



Успенский пост (3-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.