Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 16 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 16 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 16 августа


День памяти Элвиса Пресли
На родине музыканта в южно-американском городе Мемфис с 1983 года в этот день начинается неделя памяти Пресли.

День основания Международной академии астронавтики
Эта организация была создана в 1960 году в Стокгольме. Инициатором ее основания выступил крупнейший ученый в области аэродинамики и ракетостроения – Теодор фон Карман. В 1996 году данную организацию признала ООН.

Какой церковный православный праздник отмечают 16 августа


Антон Вихровей
День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. К этому дню погода обычно начинает «радовать» не простыми ветрами, а с завихрениями. На Антона нельзя убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым.

Успенский пост (3-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









  • Какой праздник 15 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 13 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 12 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 11 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 10 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 5 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Праздники 12 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание матчей 5-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица на сегодня чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня, результаты игр

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024

    Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023 2024

    Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.

    ХК «Сибирь» готовится к новому сезону КХЛ: трансферы клуба на начало августа

    Сибирь готовится к новому сезону КХЛ

    Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









    Какой праздник 16 августа 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится Львов на карте Украины
    Где находится Луцк на карте Украины
    Где находится Эквадор на карте мира
    Где находится Миллерово на карте Ростовской области
    Какой праздник 15 августа 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится Белгородская область на карте, граница России и Украины
    Где находится Белгород на карте России, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Урожайное на карте Донецкой области
    Какой праздник 14 августа 2023, какой церковный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru