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Время начала Суперкубка УЕФА 2023 «Манчестер Сити» - «Севилья» 16 августа, все обладатели Суперкубка УЕФА



Матч за Суперкубок УЕФА по футболу 2023, в котором примут участие обладатель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы «Севилья» состоится 16 августа в Греции.

Время начала и где смотреть в прямом эфире игру Суперкубка УЕФА 2023


Матч состоится в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис», вмещающем 33 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:15 по московскому времени, матч начнется в 22:00.

Судья - Летексье (Франция).

ВАР - Бризар (Франция).

Обладатели Суперкубка УЕФА


Барселона - 1992, 1997, 2009, 2011, 2015
Реал - 2002, 2014, 2016, 2017, 2022
Милан - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
Ливерпуль - 1977, 2001, 2005, 2019
Аякс - 1972, 1973, 1995
Атлетико - 2010, 2012, 2018 
Челси - 1998, 2021
Бавария - 2013, 2020
Андерлехт - 1976, 1978 
Валенсия - 1980, 2004 
Ювентус - 1984, 1996 
Севилья - 2006
Порту - 1987
Манчестер Юнайтед - 1991
Динамо (Киев) - 1975
Ноттингем Форест - 1979
Астон Вилла - 1982 
Абердин - 1983 
Стяуам1986 
Мехелен - 1988 
Парма - 1993 
Лацио - 1999 
Галатасарай - 2000 
Зенит - 2008









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