Матч за Суперкубок УЕФА по футболу 2023, в котором примут участие обладатель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы «Севилья» состоится 16 августа в Греции.





Время начала и где смотреть в прямом эфире игру Суперкубка УЕФА 2023



Матч состоится в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис», вмещающем 33 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:15 по московскому времени, матч начнется в 22:00.



Судья - Летексье (Франция).



ВАР - Бризар (Франция).





Обладатели Суперкубка УЕФА



Барселона - 1992, 1997, 2009, 2011, 2015

Реал - 2002, 2014, 2016, 2017, 2022

Милан - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Ливерпуль - 1977, 2001, 2005, 2019

Аякс - 1972, 1973, 1995

Атлетико - 2010, 2012, 2018

Челси - 1998, 2021

Бавария - 2013, 2020

Андерлехт - 1976, 1978

Валенсия - 1980, 2004

Ювентус - 1984, 1996

Севилья - 2006

Порту - 1987

Манчестер Юнайтед - 1991

Динамо (Киев) - 1975

Ноттингем Форест - 1979

Астон Вилла - 1982

Абердин - 1983

Стяуам1986

Мехелен - 1988

Парма - 1993

Лацио - 1999

Галатасарай - 2000

Зенит - 2008