В России и мире 17 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 17 августа



День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

Всероссийское общество инвалидов было сформировано 17 августа 1988 года.





Какой церковный православный праздник отмечают 17 августа



Авдотья Малиновка

День памяти святой Евдокии – римлянки. Народное название «Малиновка» день получил потому, что в данный период в лесах зрели ягоды дикой малины. Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. В этот день часто начинались моросящие дожди.



Успенский пост (4-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.