Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 17 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 17 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 17 августа


День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
Всероссийское общество инвалидов было сформировано 17 августа 1988 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 17 августа


Авдотья Малиновка
День памяти святой Евдокии – римлянки. Народное название «Малиновка» день получил потому, что в данный период в лесах зрели ягоды дикой малины. Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. В этот день часто начинались моросящие дожди.

Успенский пост (4-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









  • Какой праздник 16 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 15 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 14 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 13 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 10 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Праздники 12 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание матчей 5-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица на сегодня чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня, результаты игр

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024

    Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023 2024

    Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.

    ХК «Сибирь» готовится к новому сезону КХЛ: трансферы клуба на начало августа

    Сибирь готовится к новому сезону КХЛ

    Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









    Какой праздник 17 августа 2023, какой церковный праздник в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 августа 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 16 августа 2023
    Где находится на карте Запорожье
    Где находится на карте Запорожская область, карта Запорожской области с городами
    Где находится Калуга на карте России
    Где находится на карте Калужская область, карта Калужской области
    Время начала Суперкубка УЕФА 2023 «Манчестер Сити» - «Севилья» 16 августа, все обладатели Суперкубка УЕФА
    Какой праздник 16 августа 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится Львов на карте Украины


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru