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Какой праздник 18 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 18 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 августа


День географа
Профессиональный праздник был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав Русского географического общества.

Какой церковный православный праздник отмечают 18 августа


Евстигней Житник
День памяти мученика Евсигния Антиохийского. Название «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила. На Евстигнея Житника пекли хлеб из первого ячменного помола. Также убирали лук. Кушали его в сыром виде с хлебом, солью и квасом. Развешивали связки по комнатам, чтобы воздух очищался.

Успенский пост (5-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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