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Какой праздник 19 августа 2023 года - Яблочный Спас, Преображение Господне



В России и мире 19 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 19 августа 2023 года


Всемирный день гуманитарной помощи
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 11 декабря 2008 года и приурочен к взрыву в штаб-квартире ООН в Багдаде 19 августа 2003 года.

Всемирный день фотографии
Праздник учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

День рождения русской тельняшки
В этот день императором Александром ІІ был издан указ о введении новой формы одежды русского моряка.

День Мотострелковых войск РФ
Неофициальный праздник. В этот день в 1914 году была сформирована первая автомобильная пулеметная рота.

Какой церковный православный праздник 19 августа 2023 года


Яблочный Спас
Преображение Господне - преображение Иисуса на горе Фавор. Яблочный Спас заменил языческий праздник сбора урожая яблок. В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих. В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят варенья и компоты, сушат. На Яблочный Спас люди поминают память умерших родственников. Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды и оставлять их на могилах. В этот праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Из домашней работы можно выполнять только садовые и кухонные дела.

Успенский пост (6-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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