В России и мире 19 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник сегодня 19 августа 2023 года



Всемирный день гуманитарной помощи

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 11 декабря 2008 года и приурочен к взрыву в штаб-квартире ООН в Багдаде 19 августа 2003 года.



Всемирный день фотографии

Праздник учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.



День рождения русской тельняшки

В этот день императором Александром ІІ был издан указ о введении новой формы одежды русского моряка.



День Мотострелковых войск РФ

Неофициальный праздник. В этот день в 1914 году была сформирована первая автомобильная пулеметная рота.





Какой церковный православный праздник 19 августа 2023 года



Яблочный Спас

Преображение Господне - преображение Иисуса на горе Фавор. Яблочный Спас заменил языческий праздник сбора урожая яблок. В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих. В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят варенья и компоты, сушат. На Яблочный Спас люди поминают память умерших родственников. Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды и оставлять их на могилах. В этот праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Из домашней работы можно выполнять только садовые и кухонные дела.



Успенский пост (6-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.