Прогноз погоды в Москве на выходные 19 и 20 августа 2023 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.
Погода в Москве на 19 августа 2023 года
Утро +21 (облачно), ветер 2,5 м/с, влажность 78%, давление 756 мм.рт.ст.
День +26 (облачно), ветер 2,3 м/с, влажность 57%, давление 756 мм.рт.ст.
Вечер +25 (облачно), ветер 1,7 м/с, влажность 65%, давление 755 мм.рт.ст.
Ночь +19 (ясно), ветер 1,5 м/с, влажность 83%, давление 754 мм.рт.ст.
Погода в Москве на 20 августа 2023 года
Утро +20 (пасмурно), ветер 2,3 м/с, влажность 79%, давление 752 мм.рт.ст.
День +24 (облачно, дождь), ветер 2,7 м/с, влажность 69%, давление 751 мм.рт.ст.
Вечер +21 (пасмурно), ветер 2,4 м/с, влажность 83%, давление 749 мм.рт.ст.
Ночь +19 (облачно), ветер 1,8 м/с, влажность 93%, давление 748 мм.рт.ст.