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Погода в Сочи на выходные 19 и 20 августа 2023 года



Прогноз погоды в Сочи на выходные 19 и 20 августа 2023 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Сочи на 19 августа 2023 года


Утро +27 (облачно), ветер 2,3 м/с, влажность 73%, давление 755 мм.рт.ст.

День +30 (облачно), ветер 2,3 м/с, влажность 72%, давление 754 мм.рт.ст.

Вечер +29 (ясно), ветер 1,8 м/с, влажность 83%, давление 753 мм.рт.ст.

Ночь +25 (ясно), ветер 1,7 м/с, влажность 79%, давление 754 мм.рт.ст.

Погода в Сочи на 20 августа 2023 года


Утро +28 (ясно), ветер 2,3 м/с, влажность 66%, давление 754 мм.рт.ст.

День +31 (ясно), ветер 3,1 м/с, влажность 62%, давление 753 мм.рт.ст.

Вечер +29 (ясно), ветер 2,1 м/с, влажность 73%, давление 752 мм.рт.ст.

Ночь +25 (ясно), ветер 1,6 м/с, влажность 74%, давление 752 мм.рт.ст.









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