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Время начала Краснодар - Локомотив 19 августа 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Краснодар» примет 19 августа 2023 года на своем стадионе «Локомотив» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.

После четвертого тура «Краснодар» набрал 12 очков и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 5 очков (9 место).

Время начала матча «Краснодар» - «Локомотив»


19:30 МСК Краснодар - Локомотив

Главный судья: Евгений Кукуляк.

Ассистенты: Максим Ковалев, Сергей Каруненко.

ВАР: Владимир Москалев.

Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


Прямую трансляцию встречи «Краснодар» - «Локомотив» будет вести телеканал «Матч ТВ».









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