«Краснодар» примет 19 августа 2023 года на своем стадионе «Локомотив» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.
После четвертого тура «Краснодар» набрал 12 очков и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 5 очков (9 место).
Время начала матча «Краснодар» - «Локомотив»
19:30 МСК Краснодар - Локомотив
Главный судья: Евгений Кукуляк.
Ассистенты: Максим Ковалев, Сергей Каруненко.
ВАР: Владимир Москалев.
Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Прямую трансляцию встречи «Краснодар» - «Локомотив» будет вести телеканал «Матч ТВ».