«Краснодар» примет 19 августа 2023 года на своем стадионе «Локомотив» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.



После четвертого тура «Краснодар» набрал 12 очков и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 5 очков (9 место).





Время начала матча «Краснодар» - «Локомотив»



19:30 МСК Краснодар - Локомотив



Главный судья: Евгений Кукуляк.



Ассистенты: Максим Ковалев, Сергей Каруненко.



ВАР: Владимир Москалев.





Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Прямую трансляцию встречи «Краснодар» - «Локомотив» будет вести телеканал «Матч ТВ».