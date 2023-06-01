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Спартак - Зенит 20 августа 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Спартак» примет 20 августа 2023 года на своем стадионе «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.

После четвертого тура «Спартак» набрал 9 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 7 очков (8 место).

Время начала матча «Спартак» - «Зенит»


19:30 МСК Спартак - Зенит

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Максим Гаврилин, Александр Богданов.

ВАР: Виталий Мешков.

Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


Прямую трансляцию встречи «Спартак» - «Зенит» будет вести телеканал «Матч ТВ».









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