«Спартак» примет 20 августа 2023 года на своем стадионе «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.



После четвертого тура «Спартак» набрал 9 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 7 очков (8 место).





Время начала матча «Спартак» - «Зенит»



19:30 МСК Спартак - Зенит



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Максим Гаврилин, Александр Богданов.



ВАР: Виталий Мешков.





Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Прямую трансляцию встречи «Спартак» - «Зенит» будет вести телеканал «Матч ТВ».