В России и мире 20 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 20 августа



День Воздушного Флота России

Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ в 1992 году и отмечается в третье воскресенье августа.



День рождения Чебурашки

Праздник возник в 2005 году, когда на благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа.





Какой церковный православный праздник отмечают 20 августа



Марины-Пимены

День памяти мученика Марина, преподобного Пимена, постника Печерского, игумена и преподобного Пимена Многоболезненного. В старину в этот день угощали бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогали убрать несжатый хлеб, в приюты относили гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.



Успенский пост (7-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.