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Какой праздник 20 августа 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 20 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 20 августа


День Воздушного Флота России
Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ в 1992 году и отмечается в третье воскресенье августа.

День рождения Чебурашки
Праздник возник в 2005 году, когда на благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа.

Какой церковный православный праздник отмечают 20 августа


Марины-Пимены
День памяти мученика Марина, преподобного Пимена, постника Печерского, игумена и преподобного Пимена Многоболезненного. В старину в этот день угощали бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогали убрать несжатый хлеб, в приюты относили гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.

Успенский пост (7-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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