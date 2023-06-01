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Какой праздник 22 августа 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 22 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 22 августа

День Государственного флага Российской Федерации
Учрежден Указом Президента в 1994 году. В этот день в 1991 году в Москве над Белым домом (здание правительства) подняли триколор, на смену красному советскому флагу.

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
Учрежден в 2019 году на Генеральной Ассамблее ООН и отмечается на следующий день после Международного дня памяти и  поминовения жертв терроризма.

Какой церковный православный праздник отмечают 22 августа

Матфей Змеесос
День памяти апостола Матфия. В народе праздник получил название «Змеесос» по старому поверью, которое гласит, что именно 22 августа змеи нападают на коров. Про работу в поле в этот день говорили: «На Матвея ненастного всякий труд напрасный».

Успенский пост (9-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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