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Какой праздник 23 августа 2023, церковный праздник в России



В России и мире сегодня 23 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 23 августа


День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. К 23 августа советские войска отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
Учрежден на 29-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 году и приурочен к знаменитому восстанию рабов в ночь с 22 на 23 августа 1791 г. на острове Санто-Доминго.

Какой сегодня 23 августа церковный православный праздник


Лаврентьев день
День памяти архидиакона Лаврентия, воина Романа, папы Сикста и двоих его диаконов, пострадавших за веру в Христа в 258 году в период правления императора Валериана. Также на Руси в эту дату поминают местночтимого святого — юродивого Лаврентия Калужского, жившего в 15-16 веках. В этот день наши предки относили первый сноп на мельницу, чтобы получить из него первую в году муку нового урожая. Крестьяне боготворили и побаивались мельников, поэтому дарили им подарки.

Успенский пост (10-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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