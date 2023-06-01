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Какой праздник завтра 24 августа 2023, церковный праздник в России



В России и мире завтра 24 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник завтра 24 августа


День валяния в стоге сена
В этот день можно вдоволь поваляться на копне сена и надышаться ароматом высушенной травы.

День жажды
В праздник День жажды волонтеры и активисты проводят различные конкурсы, спортивные мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время.

Какой завтра 24 августа церковный православный праздник


Евпатий Коловрат
День памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона. На Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить. Считается, что покойные родственники придут и накажут пьяницу. В этот день состригали шерсть из овец, зная, что до холодов она опять отрастет. Делали из нее нитки и вязали теплые вещи, валяли валенки.

Успенский пост (11-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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