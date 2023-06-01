Какой праздник 25 августа 2023, церковный праздник в России

В России и мире 25 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 25 августа



День «Поцелуемся и помиримся»

Поцелуй - это способ примирения между близкими людьми. Многие размолвки часто осознаются после поцелуя, заставившего «остыть» горячие головы, как совершенно ничтожные.



День рождения консервной банки

Идея использования жестяной тары была запатентована 25 августа 1810 года.





Какой 25 августа церковный православный праздник



Фотя Поветенный

Приурочен к святым Аниките и его племяннику Фотию. В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, чердаки. В народе такие места именуют поветями. Во многих областях в этот день сеют озимые.



Успенский пост (12-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.