Какой праздник 26 августа 2023, церковный праздник в России

В России и мире 26 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 26 августа



День дальнобойщика в России

Отмечается ежегодно каждую последнюю субботу августа.



День благодарности собаке

Дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.





Какой церковный православный праздник 26 августа



Тихон Страстной

Приурочен ко дню смерти и второму обретению мощей святого Тихона Задонского, епископа Воронежского. Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной». Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния.



День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды.



Успенский пост (13-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.