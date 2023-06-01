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Какой праздник 26 августа 2023, церковный праздник в России



В России и мире 26 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 26 августа


День дальнобойщика в России
Отмечается ежегодно каждую последнюю субботу августа.

День благодарности собаке
Дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.

Какой церковный православный праздник 26 августа


Тихон Страстной
Приурочен ко дню смерти и второму обретению мощей святого Тихона Задонского, епископа Воронежского. Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной». Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния.

День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)
Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды.

Успенский пост (13-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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