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Какой праздник 27 августа 2023, церковный праздник в России



В России и мире 27 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 27 августа


День российского кино
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года. 27 августа 1919 года был издан декрет о национализации видеоиндустрии.

День шахтера
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года. Праздник ежегодно отмечают в последнее воскресение августа.

Какой церковный православный праздник 27 августа


Михей Тиховей
День памяти одного из 12 пророков – Михея. В народе 27 августа празднуется как День каменщика. Наши предки старались в этот день закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме – вдовам и сиротам. Народное название «Тиховей» праздник получил из-за наблюдений за ветром в этот день.

Успенский пост (14-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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