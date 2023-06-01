Какой праздник 28 августа 2023, церковный праздник в России

В России и мире 28 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой церковный православный праздник 28 августа



Успение Пресвятой Богородицы

Посвящен воспоминанию о смерти Пресвятой Богородицы. Празднику предшествует строгий Успенский пост. 28 августа прихожане разговляются. Хозяйки готовят праздничные блюда. По народной традиции в этот день люди собирают урожай овощей и фруктов и делают заготовки на зиму. На Руси в этот день парни сватались. Не стоит в этот день надевать новую или неудобную обувь, иначе весь год будет ощущаться дискомфорт. Нельзя ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении.



Обжинки

Приурочен к Успению Пресвятой Богородицы. В этот день по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая. 28 августа солили огурцы.