Какой праздник 29 августа 2023, церковный праздник в России

В России и мире 29 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 29 августа



Международный день действий против ядерных испытаний

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и приурочен к закрытию Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года.



День подразделений специального назначения МВД РФ (День спецназа)

В этот день в 1977 году была создана учебная рота спецназначения.





Какой церковный православный праздник 29 августа



Ореховый Спас

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед, фрукты, хлеб. Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую начинку. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани. В этот праздник запрещается ругаться, обижать близких людей, грубить и отказывать нуждающимся в помощи.



День почитания иконы Божией Матери Феодоровской

Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор.