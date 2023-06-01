Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 30 августа 2023, церковный праздник в России



В России и мире 30 августа 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 30 августа


Международный день жертв насильственных исчезновений
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.

День Республики Татарстан
В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

Какой церковный православный праздник 30 августа


День Мирона (Вдовьи помочи)
День памяти святого мученика Мирона. Пострадал при императоре Декии в 250 году за отказ в поклонении идолам. К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. В этот день принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.









  • Какой праздник 27 августа 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 22 августа 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 21 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 12 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 10 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 3 июля 2023, какой церковный праздник в России
    •




    Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    ЦСКА и «Динамо» сыграют в хоккей на Кубке мэра. Что ждать от этого матча?

    Кубок мэра Москвы 2023

    В Москве состоится заключительный турнир, предваряющий старт КХЛ – Кубок мэра Москвы. В матче-открытия нас ждет топовая вывеска ЦСКА - «Динамо».

    Самые результативные хоккеисты в истории НХЛ по странам

    Самые результативные европейцы в НХЛ

    В 2019 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским хоккеистом за всю историю НХЛ.

    Спортсмены, которые были прикованы к постели

    Противопролежневые системы и матрасы

    Многие известные спортсмены во время тренировок и соревнований получили тяжелые травмы и оказались прикованы к постели.

    Хоккейная «Лада» из Тольятти возвращается: путь к звёздам или к разочарованию?

    Лада Тольятти

    В Континентальной хоккейной лиге каждый сезон обновления: в этом году в КХЛ болельщики снова увидят «Ладу» из Тольятти.









    Какой праздник 30 августа 2023, церковный праздник в России
    Расписание трансляций матчей РПЛ на 2 сентября 2023, где смотреть матчи в прямом эфире
    Какой праздник 29 августа 2023, церковный праздник в России
    Какой праздник 28 августа 2023, церковный праздник в России
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 26 августа 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 26 августа 2023
    Какой праздник 27 августа 2023, церковный праздник в России
    Какой праздник 26 августа 2023, церковный праздник в России
    Показать Куженкино на карте Тверской области, где разбился самолет с Евгением Пригожиным


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru