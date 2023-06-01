Какой праздник 30 августа 2023, церковный праздник в России

В России и мире 30 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 30 августа



Международный день жертв насильственных исчезновений

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.



День Республики Татарстан

В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.





Какой церковный православный праздник 30 августа



День Мирона (Вдовьи помочи)

День памяти святого мученика Мирона. Пострадал при императоре Декии в 250 году за отказ в поклонении идолам. К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. В этот день принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.