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Разговоры о важном 4 сентября 2023: тема классного часа, сервис для классных руководителей



Разговоры о важном 4 сентября

С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа, все темы прошлого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 4 сентября 2023 - День знаний


Методические материалы для классных руководителей на тему 4 сентября 2023 года (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


Учебный год 2023/2024

04.09 День знаний

11.09 Там, где Россия

18.09 К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

25.09 Избирательная система России (30 лет ЦИК)

Учебный год 2022/2023

09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

22.05 Про счастье

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









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