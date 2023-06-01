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Какой праздник 1 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 1 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 1 сентября


День знаний (Первый звонок)
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. Праздник символизирует начало учебного года.

День любителей сериалов
Онлайн-кинотеатр KION предложил отмечать этот праздник в первый день осени. В 2023 году он отмечается впервые.

Какой церковный православный праздник 1 сентября


Фекла-свекольница
День памяти святых Андрея Стратилата, Феклы и других мучеников. Народное название «Свекольница» связано с тем, что в этот день начиналась уборка свеклы. В этот день на Руси мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые сажали на коня.

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери
Специалисты датируют время её написания 1380 - 1395 годами. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.









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