Какой праздник 1 сентября 2023, церковный праздник в России

В России и мире 1 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 1 сентября



День знаний (Первый звонок)

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. Праздник символизирует начало учебного года.



День любителей сериалов

Онлайн-кинотеатр KION предложил отмечать этот праздник в первый день осени. В 2023 году он отмечается впервые.





Какой церковный православный праздник 1 сентября



Фекла-свекольница

День памяти святых Андрея Стратилата, Феклы и других мучеников. Народное название «Свекольница» связано с тем, что в этот день начиналась уборка свеклы. В этот день на Руси мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые сажали на коня.



Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Специалисты датируют время её написания 1380 - 1395 годами. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.