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Какой праздник 2 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 2 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 2 сентября


День российской гвардии
Учрежден Указом Президента РФ в 2000 году. Документ был издан в честь празднования 300-летия этой привилегированной части войск. Первая гвардия была создана в годы правления Петра I. Это были военные из Преображенского и Семеновского полков.

День патрульно-постовой службы полиции
Праздник приурочен к публикации «Инструкции постовому милиционеру» Центральным административным управлением НКВД 2 сентября 1923 года.

Какой церковный православный праздник 2 сентября


Самойлов день
День памяти пророка Самуила. В народе пророк Самуил считается защитником и покровителем обиженных и обездоленных. Самойлов день – народный праздник отцов и мужей. С утра дочери и жены ухаживают за ними, дарят подарки и накрывают праздничный стол. В данный период в лесу начинают появляться опята.









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