В России и мире 2 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 2 сентября



День российской гвардии

Учрежден Указом Президента РФ в 2000 году. Документ был издан в честь празднования 300-летия этой привилегированной части войск. Первая гвардия была создана в годы правления Петра I. Это были военные из Преображенского и Семеновского полков.



День патрульно-постовой службы полиции

Праздник приурочен к публикации «Инструкции постовому милиционеру» Центральным административным управлением НКВД 2 сентября 1923 года.





Какой церковный православный праздник 2 сентября



Самойлов день

День памяти пророка Самуила. В народе пророк Самуил считается защитником и покровителем обиженных и обездоленных. Самойлов день – народный праздник отцов и мужей. С утра дочери и жены ухаживают за ними, дарят подарки и накрывают праздничный стол. В данный период в лесу начинают появляться опята.