В России и мире 3 сентября 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник 3 сентября 2023



День нефтяника



День работников нефтяной и газовой промышленности был внесен в перечень памятных дат 1 октября 1980 года Президиумом Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье сентября.



День солидарности в борьбе с терроризмом



Учрежден Федеральным законом в 2005 году и связан с террористическим актом в Беслане 1-3 сентября 2004 года.



День окончания Второй мировой войны



Приурочен к подписанию акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября.



День открытия уникальности ДНК



Генетик Алек Джеффриз 3 сентября 1984 года смог раскрыть уникальность и неповторимость ДНК.



Фаддей Проповедник



День памяти апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта. С этого дня начинается традиционная уборка льна.