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Какой праздник 3 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 3 сентября 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 3 сентября 2023


День нефтяника

День работников нефтяной и газовой промышленности был внесен в перечень памятных дат 1 октября 1980 года Президиумом Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье сентября. 

День солидарности в борьбе с терроризмом

Учрежден Федеральным законом в 2005 году и связан с террористическим актом в Беслане 1-3 сентября 2004 года.

День окончания Второй мировой войны

Приурочен к подписанию акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября.

День открытия уникальности ДНК

Генетик Алек Джеффриз 3 сентября 1984 года смог раскрыть уникальность и неповторимость ДНК.

Фаддей Проповедник

День памяти апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта. С этого дня начинается традиционная уборка льна.









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