ЦСКА примет 3 сентября 2023 года на своем поле «Зенит» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.



После шестого тура ЦСКА набрал 10 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 13 очков (2 место).





Время начала матча ЦСКА - «Зенит»



17:30 МСК. 3 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».



Главный судья: Павел Кукуян.



Ассистенты: Алексей Лунев, Владимир Миневич.



ВАР: Евгений Турбин.



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Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Прямую трансляцию встречи ЦСКА - «Зенит» будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».