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Время начала ЦСКА - Зенит 3 сентября 2023, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



ЦСКА примет 3 сентября 2023 года на своем поле «Зенит» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.

После шестого тура ЦСКА набрал 10 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 13 очков (2 место).

Время начала матча ЦСКА - «Зенит»


17:30 МСК. 3 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Главный судья: Павел Кукуян.

Ассистенты: Алексей Лунев, Владимир Миневич.

ВАР: Евгений Турбин.

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Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


Прямую трансляцию встречи ЦСКА - «Зенит» будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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