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Какой праздник 4 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 4 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 4 сентября


День специалиста по ядерному обеспечению России
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию 4 сентября 1947 года Специального отдела при Генштабе ВС СССР для руководства проведением испытаний ядерного оружия.

Какой церковный православный праздник 4 сентября


Агафон Огуменник
День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. Огуменник – это огороженный участок, где построено гумно (место для хранения и различной обработки зерна). В ночь на Агафона мужчины собираются на охрану гумна от лешего. Обычно леший предстает в образе человека. Его легко узнать по широкому матерчатому поясу (кушаку) красного цвета и одетой наоборот обуви.









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