В России и мире 4 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 4 сентября



День специалиста по ядерному обеспечению России

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию 4 сентября 1947 года Специального отдела при Генштабе ВС СССР для руководства проведением испытаний ядерного оружия.





Какой церковный православный праздник 4 сентября



Агафон Огуменник

День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. Огуменник – это огороженный участок, где построено гумно (место для хранения и различной обработки зерна). В ночь на Агафона мужчины собираются на охрану гумна от лешего. Обычно леший предстает в образе человека. Его легко узнать по широкому матерчатому поясу (кушаку) красного цвета и одетой наоборот обуви.