Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2023 года - благоприятные дни для посадок на даче семян, саженцев и цветов.
Благоприятные дни для посадки в сентябре 2023 года
Семена
Огурцы - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Перец и баклажаны - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28
Чеснок - 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Капуста - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Помидоры - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28
Зелень - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28
Лук - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28
Саженцы
Деревья - 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24
Кустарники - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Виноград - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Малина, ежевика - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Клубника - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Цветы
Двулетние и многолетние цветы - 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Луковичные и клубневые цветы - 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28