Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2023 года



Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2023 года - благоприятные дни для посадок на даче семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки в сентябре 2023 года


Семена

Огурцы - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Перец и баклажаны - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28

Чеснок - 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Капуста - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Помидоры - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28

Зелень - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28

Лук - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28

Саженцы

Деревья - 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Кустарники - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Виноград - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Малина, ежевика - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Клубника - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Цветы

Двулетние и многолетние цветы - 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы - 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28









  • Какой праздник 8 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Ит ...
  • Лунный календарь стрижек на январь 2023 года
  • Какой 2023 год по гороскопу, год какого животного по восточному календарю
  • Какого числа полнолуние в феврале 2023
  • Снукер - календарь 2022, расписание сезона
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
    •




    Лига чемпионов по футболу 2023/2024: жеребьевка, расписание матчей

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Расписание трансляций матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 3 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Италии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ, результаты игр

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Граница Украины и России на карте 2023
    Где находится Купянск на карте Харьковской области Украины
    Где находится МЦД-3 на карте Москвы, схема станций МЦД-3
    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы
    Карта Финляндии, граница Финляндии и Россиии
    Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии на карте
    Схема метро Москвы 2023, схема станций БКЛ на карте
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2023 года
    Какой праздник 4 сентября 2023, церковный праздник в России
    ЦСКА - Зенит 3 сентября 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru