Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2023 года - благоприятные дни для посадок на даче семян, саженцев и цветов.





Благоприятные дни для посадки в сентябре 2023 года



Семена



Огурцы - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28



Перец и баклажаны - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28



Чеснок - 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



Капуста - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Помидоры - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28



Зелень - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28



Лук - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28



Саженцы



Деревья - 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24



Кустарники - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Виноград - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28



Малина, ежевика - 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28



Клубника - 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Цветы



Двулетние и многолетние цветы - 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Луковичные и клубневые цветы - 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28