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Какой праздник 5 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 5 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 5 сентября


Международный день благотворительности
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году и приурочен к смерти Матери Терезы 5 сентября 1997 года.

Какой церковный православный праздник 5 сентября


Луп Брусничник
День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). Народное название «Брусничник» день получил потому, что обычно в этот день случаются заморозки, в народе именуемые «лупенскими», после которых идут в лес собирать созревшую бруснику. Мужчины отправляются на поля убирать овес и лен.









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