В России и мире 5 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 5 сентября



Международный день благотворительности

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году и приурочен к смерти Матери Терезы 5 сентября 1997 года.





Какой церковный православный праздник 5 сентября



Луп Брусничник

День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). Народное название «Брусничник» день получил потому, что обычно в этот день случаются заморозки, в народе именуемые «лупенскими», после которых идут в лес собирать созревшую бруснику. Мужчины отправляются на поля убирать овес и лен.