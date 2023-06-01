Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 11 сентября 2023 - программа на учебный год



Разговоры о важном 11 сентября

С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа, все темы прошлого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 11 сентября 2023 - Там, где Россия


Методические материалы для классных руководителей на тему 11 сентября 2023 года (Там, где Россия: сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


Программа учебного года 2023/2024

04.09 День знаний

11.09 Там, где Россия

18.09 К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

25.09 Избирательная система России (30 лет ЦИК)

Программа учебного года 2022/2023

09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

22.05 Про счастье

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Какой праздник 5 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 3 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 1 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    РПЛ 2023/2024 (Чемпионат России по футболу): расписание матчей, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Евро-2024 (отборочный турнир): расписание и результаты матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    КХЛ 2023/2024: регламент и новые правила

    КХЛ 2023 2024

    Новый сезон КХЛ продлится до 26 февраля 2024 года. Чемпионат будет активен в течение 165 дней, это рекордное количество времени.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок 9 сентября

    Кубок Содружества по биатлону 2023 Сочи

    С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024. На странице представлено расписание гонок.

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».









    Эпицентр землетрясения в Марокко 9 сентября на карте, пострадавшие
    Какой праздник 10 сентября 2023, церковный праздник в России
    Футбол России сегодня на ТВ в прямом эфире
    Разговоры о важном 11 сентября 2023 - программа на учебный год
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Какой праздник 9 сентября 2023, церковный праздник в России
    Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько сезонов и серий, время показа на Домашнем
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском: сколько серий, когда выйдет продолжение
    Где находится Константиновка на карте Донецкой области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru