В России и мире 6 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник 6 сентября



День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

День образования в 2008 году в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму.





Какой церковный православный праздник 6 сентября



Евтихий Тихий

День памяти священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. В народе праздник называют «тихим», потому что безветренная погода помогает сохранить семена льна. С этого дня в деревнях и селах начинаются «посиделки». Женщины собираются в доме у одинокой подруги, вдовы и за рукоделием общаются, напевают песни, рассказывают истории.



Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца. Воспоминание о событии по второму перенесению святых мощей Московского митрополита-чудотворца Петра. Это произошло в 1479 году, после освящения вновь возведенного Успенского собора.