Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 6 сентября 2023, церковный праздник в России



В России и мире 6 сентября 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник 6 сентября


День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ
День образования в 2008 году в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму.

Какой церковный православный праздник 6 сентября


Евтихий Тихий
День памяти священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. В народе праздник называют «тихим», потому что безветренная погода помогает сохранить семена льна. С этого дня в деревнях и селах начинаются «посиделки». Женщины собираются в доме у одинокой подруги, вдовы и за рукоделием общаются, напевают песни, рассказывают истории.

Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца. Воспоминание о событии по второму перенесению святых мощей Московского митрополита-чудотворца Петра. Это произошло в 1479 году, после освящения вновь возведенного Успенского собора.









  • Какой праздник 5 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 4 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 11 августа 2023, какой церковный праздник в России
  • Праздники 28 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 июня 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 28 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Игры КХЛ 2023/2024 сегодня: расписание трансляций матчей на 5 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей и турнирная таблица РПЛ 2023/2024, результаты игр, лучшие бомбардиры

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Где находится Работино на карте Запорожской области
    Где находится Новодонецкое на карте Донецкой области
    Какой праздник 6 сентября 2023, церковный праздник в России
    Разговоры о важном 11 сентября 2023: тема классного часа
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 5 сентября 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 5 сентября 2023
    Какой праздник 5 сентября 2023, церковный праздник в России
    Граница Украины и России на карте 2023
    Где находится Купянск на карте Харьковской области Украины
    Где находится МЦД-3 на карте Москвы, схема станций МЦД-3


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru