В России 7 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 7 сентября



Международный день чистого воздуха для голубого неба

Памятная дата установлена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году и призвана обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха.





Какой церковный и народный праздник 7 сентября



Тит Листопадник

День памяти Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Народное название «Листопадник» получено из-за того, что с этого времени как раз начинается сильный листопад. «Грибником» праздник именован потому, что в лесу созрели грибы. В этот день женщины и дети встают на заре, чтобы собрать как можно больше грибов. В этот период заканчивается сбор груш.



Перенесение мощей апостола Варфоломея

Воспоминание о событии по перенесению святых мощей апостола Варфоломея. Это произошло в конце VI века.