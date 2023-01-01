Футбол России сегодня на ТВ в прямом эфире

Трансляции в прямом эфире на ТВ с матчей сборной России, чемпионатов России, Германии и Италии, а также отборочным встречам к Евро-2024 и чемпионату мира 2026 года ведут Первый канал и каналы холдинга ВГТРК.





Прямые трансляции матчей по футболу сегодня на каналах ТВ



8 сентября 2023, пятница



01:20 ЧМ-2026. Отбор. Парагвай - Перу (Матч Футбол 2)

02:50 ЧМ-2026. Отбор. Аргентина - Эквадор (Матч ТВ)

15:55 Товарищеский матч. Молодежные сборные. Узбекистан - Россия (Матч ТВ)

18:50 Евро-2024. Отбор. Грузия - Испания (Матч ТВ, Матч Премьер)

21:35 Евро-2024. Отбор. Словакия - Португалия (Матч ТВ)

21:35 Евро-2024. Отбор. Хорватия - Латвия (Матч Премьер)

21:35 Евро-2024. Отбор. Турция - Армения (Матч Футбол 2)



9 сентября 2023, суббота



01:50 ЧМ-2026. Отбор. . Уругвай - Чили (Матч Футбол 2)

03:35 ЧМ-2026. Отбор. Бразилия - Боливия (Матч ТВ)

15:50 Евро-2024. Отбор. Азербайджан - Бельгия (Матч ТВ, Матч Премьер)

18:30 Лига легенд. Спартак - Сборная мира (Матч ТВ)

18:50 Евро-2024. Отбор. Андорра - Белоруссия (Матч Премьер, Матч Футбол 2)

18:50 Евро-2024. Отбор. Эстония - Швеция (Матч Футбол 1)

21:35 Евро-2024. Отбор. Северная Македония - Италия (Матч ТВ)

21:35 Евро-2024. Отбор. Румыния - Израиль (Матч Премьер)

21:35 Евро-2024. Отбор. Косово - Швейцария (Матч Футбол 2)

21:35 Товарищеский матч. Германия - Япония (Матч Футбол 3)



Время начала трансляций - московское.