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Футбол сегодня 7 сентября на ТВ в прямом эфире



Трансляции в прямом эфире на ТВ с матчей сборной России, чемпионатов России, Германии и Италии, а также отборочным встречам к Евро-2024 и чемпионату мира 2026 года ведут Первый канал и каналы холдинга ВГТРК.

Прямые трансляции матчей по футболу сегодня на каналах ТВ


7 сентября 2023, четверг

16:50 Евро-2024. Отбор. Казахстан - Финляндия (Матч ТВ, Матч Премьер)
18:50 Евро-2024. Отбор. Литва - Черногория (Матч Премьер, Матч Футбол 1)
18:50 Товарищеский матч. Египет - Россия (Первый канал)
19:00 Товарищеский матч. Зенит - Сепахан (Иран) (Матч ТВ)
21:35 Евро-2024. Отбор. Франция - Ирландия (Матч ТВ)
21:35 Евро-2024. Отбор. Нидерланды - Греция (Матч Премьер)
21:35 Евро-2024. Отбор. Сербия - Венгрия (Матч Футбол 2)
21:35 Евро-2024. Отбор. Чехия - Албания (Матч Футбол 3)

8 сентября 2023, пятница

01:20 ЧМ-2026. Отбор. Парагвай - Перу (Матч Футбол 2)
02:50 ЧМ-2026. Отбор. Аргентина - Эквадор (Матч ТВ)
15:55 Товарищеский матч. Молодежные сборные. Узбекистан - Россия (Матч ТВ)
18:50 Евро-2024. Отбор. Грузия - Испания (Матч ТВ, Матч Премьер)
21:35 Евро-2024. Отбор. Словакия - Португалия (Матч ТВ)
21:35 Евро-2024. Отбор. Хорватия - Латвия (Матч Премьер)
21:35 Евро-2024. Отбор. Турция - Армения (Матч Футбол 2)

9 сентября 2023, суббота

01:50 ЧМ-2026. Отбор. . Уругвай - Чили (Матч Футбол 2)
03:35 ЧМ-2026. Отбор. Бразилия - Боливия (Матч ТВ)
15:50 Евро-2024. Отбор. Азербайджан - Бельгия (Матч ТВ, Матч Премьер)
18:30 Лига легенд. Спартак - Сборная мира (Матч ТВ)
18:50 Евро-2024. Отбор. Андорра - Белоруссия (Матч Премьер, Матч Футбол 2)
18:50 Евро-2024. Отбор. Эстония - Швеция (Матч Футбол 1)
21:35 Евро-2024. Отбор. Северная Македония - Италия (Матч ТВ)
21:35 Евро-2024. Отбор. Румыния - Израиль (Матч Премьер)
21:35 Евро-2024. Отбор. Косово - Швейцария (Матч Футбол 2)
21:35 Товарищеский матч. Германия - Япония (Матч Футбол 3)

Время начала трансляций - московское.









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