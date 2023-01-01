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Какой праздник 8 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 8 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 8 сентября


День финансиста
Праздник учрежден Указом Президента России в 2011 году. В этот день в 1802 году был образовано Министерство финансов Российской империи.

Международный день солидарности журналистов
Учрежден Международной организацией журналистов в 1958 году и приурочен ко дню казни чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика 8 сентября 1943 года.

Международный день грамотности
Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году и приурочен ко дню открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности в Тегеране 8 сентября 1965 года.

Какой церковный православный праздник 8 сентября


Наталья Овсяница
День памяти священномученика Адриана и его жены Наталии. Народное название «Овсяница» праздник получил за то, что в это время начинается сбор овса. Первый сноп обязательно ставился в доме под образами. По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии. Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Установлено в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. Написана евангелистом Лукой и принесена из Византии в Россию в начале 12 века, как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле в 1395 году, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.









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