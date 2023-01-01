Турецкий сериал «Яркое пламя» на русском: сколько серий, где смотреть онлайн





Турецкий сериал «Яркое пламя» - история трех разных по характеру и социальному статусу женщин – Чичек, Джемре и Руи, в жизни которых произошли перемены из-за сильного пожара во время светской вечеринки. «Яркое пламя» - адаптация французского сериала 2019 года «Костер судьбы».





Сколько сезонов и серий в сериале «Яркое пламя»



Премьера сериала состоялась в Турции в ноябре 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 28 серий.



В России сериал «Яркое пламя» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Кинопоиск. Хронометраж серий на российских экранах отличается от оригинального и составляет около 45 минут.



C 9 сентября 2023 года телеканал «Домашний» начал показ нового турецкого сериала в выходные в 19:00.





Смотреть сериал «Яркое пламя» бесплатно на канале «Домашний»



Время показа - московское.



07.10 19:00 33-я - 36-я серии

08.10 19:00 37-я - 40-я серии



Смотреть сериал онлайн можно на официальном сайте телеканала «Домашний».



Жанр - мелодрама, драма.



Страна - Турция.



Режиссер - Ахмет Катыксыз.



В главных ролях - Демет Эвгар, Дилан Чичек Дениз, Хазар Эргючлю, Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель.